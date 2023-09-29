Эксперт Савельев перечислил невозможности удешевления из-за санкций

Экспорт отечественных морепродуктов стал затрудненным в силу санкций. При этом Россия продолжает входить в топ-5 стран по добыче этого вида ресурсов. По словам главы информагентства по рыболовству Александра Савельева, чрезмерного обилия морепродуктов на прилавках российских городов ждать не следует, потому что рыболовная продукция по-прежнему ориентирована на экспорт. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что экспорт рыбной продукции не был прекращен полностью, только были введены пошлины, привязанные к текущему валютному курсу, поэтому экспортировать рыбу и крабов по-прежнему выгоднее, чем на внутренний рынок.

По мнению эксперта, стоимость морепродуктов станет в России стремиться к мировым.

Он добавил, что при наиболее тяжелых проблемах с импортом рыбной продукции она будет храниться на складах в замороженном виде.