Эксперт Широв пояснил последствия оттока мигрантов для экономики РФ

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, наблюдаемый отток мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле» минимален и не повлияет на экономику РФ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что намного сложнее ситуация была в период пандемии коронавируса и в два года назад.

По мнению эксперта, если наша страна станет предлагать мигрантам качественные, эффективные и хорошо оплачиваемые рабочие места, то они не станут уезжать. Данный вопрос больше касается именно экономики, чем политики. В действительности все определяется уровнем экономического развития, уровнем заработной платы, уровнем соцподдержки.