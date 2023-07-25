Он крайне быстро переориентировался на страны Азии. В связи с этим антироссийские санкции очень быстро стали бессмысленными.

По словам Александра Широва, директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, Запад еще способен контролировать мировые финансовые течения, но власть над потоками товарными уже утратил.

«Мировая экономика сильно изменилась», - подчеркнул он.

Его слова привели РИА Новости. Все больше продукции производится на востоке, за счет этого РФ сумела получать практически все нужное ей из Азии, Латинской Америки и с Ближнего Востока. Те отказываются идти на поводу у США и Евросоюза. Они следуют за собственной выгодой, поскольку торговля с Россией отвечает их интересам. Глобальный Запад еще лидирует в области научно-технических разработок, но и тут он постепенно утрачивает свои ведущие позиции.