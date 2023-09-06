Эксперт: создание газового хаба в Турции проблематично при нынешнем руководстве ЕС

Экономика

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Создание газового хаба, о котором шла речь на недавней встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, может столкнуться с рядом сложностей, заявил ТАСС бывший член руководства турецкой нефтяной госкомпании TPAO Недждет Памир.

Главные препятствия – особенности турецкого законодательства и антироссийские настроения в Европе.

Нынешнее руководство Евросоюза обслуживает американские интересы, поэтому будет выступать против такого проекта.

Эксперт считает, что он станет более реалистичным, когда «европейские лидеры начнут думать об интересах собственных стран».

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