Эксперт спрогнозировал рост нелегальной миграции в России

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа нелегальных мигрантов в России, несмотря на принимаемые регуляторные меры. Как отмечает доцент РАНХиГС Михаил Бурда, ключевая проблема — сохраняющийся дефицит рабочей силы — никуда не исчезла, однако миграционные потоки все чаще направляются в те сегменты рынка, где их присутствие не только избыточно, но и вытесняет местное население. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, наглядной иллюстрацией служит пример Санкт-Петербурга, где был введен запрет на работу приезжих в сфере такси и доставки. Эти отрасли не только не остановились, но и продемонстрировали, что спрос на такие вакансии среди россиян очень высок. Как только ниша освободилась, оказалось, что множество местных жителей готовы занять эти достаточно хорошо оплачиваемые позиции. Это прямо указывает на то, что мигранты в ряде случаев действительно занимают рабочие места, на которые могли бы претендовать граждане страны.

Экономист добавил, что последствия стихийного регулирования миграции оказываются двоякими. С одной стороны, запреты в отдельных регионах или отраслях показывают свою эффективность, открывая возможности для трудоустройства местного населения, а с другой — они не решают системной проблемы, а лишь перенаправляют поток нелегальной рабочей силы в другие сферы, где контроль слабее, что лишь усугубляет теневая занятость и социальную напряженность.

По его мнению, объективная потребность экономики в работниках сталкивается с не менее объективным желанием граждан сохранить рабочие места. Пока не будет создана сбалансированная и жестко контролируемая система легального привлечения иностранной рабочей силы именно в те отрасли, где есть реальный дефицит, проблема нелегальной миграции будет лишь обостряться, создавая новые точки конфликта на рынке труда.

Ранее эксперт Бублик также назвал трудовую миграцию скрыто затратной для российской экономики.