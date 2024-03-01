Эксперт: спрос на газ в мире значительно вырастет к 2050 году

Спрос на природный газ в мире существенно вырастет к 2050 году из-за естественного роста населения планеты. Соответствующее заявление сделал член рабочей группы высокого уровня государств-участников ФСЭГ Фарид Беняхья, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Эксперт рассказал агентству, что мировой спрос на газ ожидает сильное увеличение к 2050 году. Согласно подсчетам аналитиков, за эти 25 лет количество жителей планеты может увеличиться на 2 миллиарда, заявил он.

По словам Беняхьи, удовлетворение данного спроса будет требовать большего количества инвестиций в сферу. Он выразил мнение, что размер таких вложений может составлять до $10 миллиардов.