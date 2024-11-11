Эксперт Сырцов: ставки по ипотеке могут вырасти до 25-26%

В ноябре ставка по рыночным программам ипотечного кредитования может вырасти до 25-26%. Такой прогноз в интервью изданию «Московский комсомолец» озвучил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Рост ставок по ипотеке возможен в связи с повышением ключевой ставки до 21%, пояснил он.

В настоящее время средняя ставка по ипотеке составляет 23,5%. На фоне этого спрос на ипотеку упал почти в два раза.

Массовый сегмент первичного рынка недвижимости в Москве в последнее время переживает период стагнации. В эконом-сегменте количество новых реализованных проектов сократилось почти на 5%. За прошедший год объем сделок сократился на 44%, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что почти половина россиян надеются на снижение цен на квартиры.