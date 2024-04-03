Эксперт Тараповский перечислил перспективы приватизации в России

Согласно данным Росимущества, поступления в бюджет в I квартале этого года от продажи государственного имущества составили 2,2 млрд рублей, что почти вдвое больше заложенных на весь год 1,2 млрд рублей. По словам эксперта Алексея Тараповского, приватизация даст возможность новой жизни предприятиям, которые в силу неправильного менеджмента или иных причин работают в убыток. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что сегодня в нашей стране наблюдается пик роста производства и развития именно производства внутри России, поэтому бизнес заинтересован в развитии, также этому способствуют и условия, которые старается создать государство.

По мнению эксперта, при приватизации необходимо тщательно проверять нового собственника и оценивать соцриски, чтобы при переходе в частные руки сотрудники данных предприятий не оказались на улице в силу рационализаторского подхода.