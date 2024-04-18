Эксперт Тихомиров обозначил ключевые правила финансового благополучия
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Деньги имеют значение для каждого, посредством их закрываются не только базовые потребности, но и желание путешествовать, получать дополнительное образование, заниматься благотворительностью. Эксперт Александр Тихомиров пояснил, как сделать так, чтобы инфляция не «съела» накопления. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, первым правилом финансового благополучия является нахождение работы по душе, то есть не работать за деньги, поскольку в обратном случае очень просто достичь потолка и выгореть.
Эксперт добавил, что важно никогда не переставать учиться, поскольку важно оставаться востребованным на рынке специалистом. Поэтому повышение квалификации и приобретение новых навыков способствуют становлению более конкурентоспособными и позволяют рассчитывать на более высокую оплату труда.
По его мнению, нужно формировать накопления и в дальнейшем их инвестировать. Тем не менее важно помнить про базовые принципы финансового планирования. Так, фундамент финансового портфеля — создание накоплений в размере трех-шести ежемесячных доходов, потом можно переходить к созданию накопительной страховой части в размере около одного годового дохода. То есть деньги работают тогда, когда доход от инвестиций становится больше расходов.