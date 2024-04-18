Эксперт Тихомиров обозначил ключевые правила финансового благополучия

Деньги имеют значение для каждого, посредством их закрываются не только базовые потребности, но и желание путешествовать, получать дополнительное образование, заниматься благотворительностью. Эксперт Александр Тихомиров пояснил, как сделать так, чтобы инфляция не «съела» накопления. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, первым правилом финансового благополучия является нахождение работы по душе, то есть не работать за деньги, поскольку в обратном случае очень просто достичь потолка и выгореть.

Эксперт добавил, что важно никогда не переставать учиться, поскольку важно оставаться востребованным на рынке специалистом. Поэтому повышение квалификации и приобретение новых навыков способствуют становлению более конкурентоспособными и позволяют рассчитывать на более высокую оплату труда.

По его мнению, нужно формировать накопления и в дальнейшем их инвестировать. Тем не менее важно помнить про базовые принципы финансового планирования. Так, фундамент финансового портфеля — создание накоплений в размере трех-шести ежемесячных доходов, потом можно переходить к созданию накопительной страховой части в размере около одного годового дохода. То есть деньги работают тогда, когда доход от инвестиций становится больше расходов.