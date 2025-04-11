Эксперт Тортев назвал иностранные компании, которые находятся в приоритете на возврат в Россию

Отечественные власти разрабатывают строгие условия для возвращения зарубежных компаний, в том числе локализацию производства, трансфер технологий и создание совместных предприятий. По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции нижней палаты парламента Дмитрия Тортева, все указанные меры направлены на защиту бизнеса РФ и стимулирование технологического развития. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что с точки зрения национальных интересов самыми перспективными и интересными для России являются высокотехнологичные отрасли — это машиностроение, электроника, фармацевтика и IT, где по объективным причинам Россия испытывает нехватку технологий и компетенций.

По мнению эксперта, несмотря на ряд успехов в фармацевтике, в нашей стране плотность роботизации как в фармацевтике, так и в иной промышленности составляет 19 единиц на 10 тыс. работников, а мировой уровень — 162. Локализация производства должна решить указанные проблемы.

Он отметил, что при возврате зарубежных компаний должны быть снижены барьеры для высокотехнологичных секторов, сделан ряд стимулов для лояльных игроков: налоговые каникулы, гарантия защиты от санкций и ускорение подготовки кадров.

Ранее карьерный консультант Валинуров спрогнозировал ситуацию на рынке труда после возврата зарубежных компаний.