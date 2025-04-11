Карьерный консультант Валинуров спрогнозировал ситуацию на рынке труда после возврата зарубежных компаний

Кабмин разрабатывает предварительные критерии, при которых иностранные компании, ушедшие с отечественного рынка три года назад, смогут вернуться. Пока решения о возврате нет, но обсуждение уже идет, что заставляет задуматься о том, что станет происходить на рынке труда. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, возвращение, если и произойдет, то окажется вовсе не триумфальным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что прежде всего стоит вспомнить, что далеко не все компании уходили и закрывались, все бросали, а многие передавали управление акциями местному менеджменту и продолжали работать под иным брендом. В связи с этим возврат точно не будет легким.

По мнению эксперта, возвращение возможно только тех компаний, которые принесут пользу стране. Так, в плане Ikea — за последние годы появилось много производителей, которые делают примерно такую же мебель, то есть ниша занята. К тому же один из ключевых барьеров для возвращения — репутационный. У многих компаний репутация подмочена, они не выглядят привлекательно для соискателей. Следовательно, рост вакансий от возвращающихся компаний будет, однако говорить о всплеске предложений не следует, возврат будет медленным и осторожным.

Он добавил, что не исключено и появление новых требований у зарубежных работодателей. Например, топ-менеджеру придется разбираться в выстраивании отношений с государственными органами, поскольку просто так работать в нашей стране им уже не дадут.

Ранее эксперт Тымчик назвал преимущества возвращения западных брендов.