Первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел лечение от онкологии в Китае

NEWS.ru: первый продюсер t.A.T.u. Шаповалов рассказал о борьбе с опухолью мозга

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

60-летний первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов откровенно рассказал о своей многолетней борьбе с онкологическим заболеванием.

В интервью NEWS.ru Шаповалов сообщил, что в 2012 году у него обнаружили опухоль мозга. По его словам, лечение началось с операции и последующей терапии в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. Этот этап стал первым шагом к выздоровлению.

Затем, рассказал Шаповалов, он отправился в Китай. Там продюсер прошел терапию с модифицированными лимфоцитами. Метод заключается в том, что собственные клетки иммунной системы пациента изменяют таким образом, чтобы они могли распознавать и уничтожать злокачественные клетки.

«Я применял CAR-T-терапию в Китае, однако по схеме, разработанной нашими онкологами. Жив, что слава Богу», — отметил он.

Шаповалов подчеркнул, что применял именно их подход, хотя процедура проходила за границей. Сейчас продюсер продолжает жить и работать, а его опыт может поддержать тех, кто столкнулся с похожим диагнозом.

Ранее сообщалось, что у экс-звезды «Дома-2» Алены Рапунцель отказали ноги и пропало зрение на фоне борьбы с онкологией.

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