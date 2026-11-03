Врачи в Красногорске спасли ребенка с сильным отеком мозга и эпилепсией

Врачи Детского научно-клинического центра Л.М. Рошаля в Красногорске спасли ребенка с сильным отеком мозга и эпилепсией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили мальчика, которого мучили судороги, тошнота, жар. До этого ему диагностировали детский церебральный паралич и эпилепсию. Однако на снимках МРТ врачи обнаружили сильный отек левого полушария мозга, смещение его структур и воспаление мозговых оболочек. Признаков инфекции в организме при этом не выявили.

Специалисты заподозрили крайне редкое заболевание — гемиконвульсии-гемиплегия-эпилепсию. Этот синдром встречается всего у 1–2 детей на 10 миллионов в год. Заболевание сопровождается судорогами на одной стороне тела. Без своевременного лечения ребенку грозил летальный исход.

Мальчика перевели в реанимацию, где обеспечили искусственную вентиляцию легких, назначили препараты для остановки судорог и уменьшения отека, а также противовирусные и антибактериальные лекарства.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, его перевели в неврологическое отделение. Через 10 дней исследования показали, что отек уменьшился, поврежденные участки мозга начали восстанавливаться, а воспаление оболочек стало менее выраженным. На данный момент мальчика выписан.

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