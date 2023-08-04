Эксперт Вавилов прокомментировал влияние проблем в Германии на экономику Европы

По словам эксперта Николая Вавилова, проблемы в немецкой экономике автоматически уменьшают эффективность экономики Евросоюза. Об этом сообщают « Известия ».

Ранее появились сообщения о глубоком экономическом кризисе в Германии на фоне высокой стоимости энергии, дефицита кадров, бюрократии и высокого налогообложения.

По мнению эксперта, ВВП Германии падает второй квартал подряд, что свидетельствует о технической рецессии.

Он добавил, что с учетом того, что Германия и Франция – флагманы европейской экономики, эффективность европейской экономики снижается автоматически.

Эксперт подчеркнул, что плюсом ко всему в ФРГ наблюдается падение уровня зарплаты, а соответственно, и уровня потребительского спроса.

Вавилов пояснил, что все это говорит о плачевном состоянии немецкой экономики в будущем.