Эксперт Вавилов рассказал о скачке цен на бензин с 1 ноября в России

Октябрьский тренд на повышение цен на топливо на заправках в России продолжится и в ноябре. На это в беседе с Life.ru сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По словам собеседника журналистов, стоимость бензина самой популярной у автолюбителей марки АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр. В то же время, как отметил эксперт, в среднем ценники на топливо останутся в пределах допустимых экономических значений.

«Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо — с 66 рублей 50 копеек за один литр», — уточнил Вавилов.

При этом колебание розничных цен на топливо в различных российских регионах будет в ноябре в пределах плюс-минус 5%. Это связано, ожидаемо, с общей логистикой и условиями цепочек поставок сырья до нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что цена бензина Аи-95 в России приблизилась к историческому рекорду.