Цена бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду

Стоимость бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду, сообщило РИА Новости. Согласно обновленным данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части в четверг, 22 августа, цена выросла на 0,66%.

То есть тонна бензина указанной марки стоит почти 75 тыс. руб. (74 818 тыс. руб.). Исторический рекорд составляет 76 876 за тонну. Он был достигнут 7 сентября 2023 года.

Цена бензина Аи-92 в четверг также поднялась — на 0,88%. Она составила более 58,1 тыс. руб. за тонну. Отмечается, что стоимость дизельного топлива немного снизилась — на 0,06%. Стоимость этого вида топлива составляет более 62,3 тыс. руб. за тонну.

За день цена за тонну сжиженных углеводородных газов (СУГов) повысилась на 0,6%, то есть до более чем 40,1 тыс. руб. Цена за тонну мазута составила чуть больше 29,3 тыс. руб. (цена повысилась на 2,15%). На 0,97% подорожал авиакеросин. Стоимость тонны превысила 80,7 тыс. руб.

Аи-95 представляет собой высокооктановое топливо, которое относится к классу горючего с улучшенными характеристиками. В его составе почти полностью отсутствует свинец. Также он содержит больше антидетонационных присадок, чем бензины с более низким октановым числом.

Ранее эксперт Дмитрий Матвеев назвал главной проблемой автотуризма в РФ дорогой бензин.