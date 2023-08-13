Эксперт Вуколов назвал причину смены логотипа Wildberries

По словам эксперта по запускам бизнеса Александра Вуколова, смена логотипа Wildberries маловероятно, что даст возможность компании вернуть потерянный имидж, цель которой, вероятнее всего, и преследует компания. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что при ребрендинге важно полное переосмысление бренда, но в плане Wildberries наблюдается только изменение дизайна логотипа.

По мнению эксперта, такая ситуация складывается с целью избавления от острых углов, однако маловероятно, что смена вывески сможет поднять имидж компании.