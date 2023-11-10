Эксперт высказался о возможном росте цен на алкогольную продукцию в преддверии Нового года

Рост цен на алкоголь накануне Нового года в России не ожидается. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян в кулуарах Второго Российского винодельческого форума.

По его словам, рынок должен спокойно отреагировать на повышение спроса в предпраздничные и праздничные дни.

Хачатурян отметил, что в этом году доля импорта алкогольной продукции существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Так, за девять месяцев российские ритейлеры крепкого алкоголя закупили за границей на 69,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а вина – на 21%.