Эксперт высказался о возможном росте цен на алкогольную продукцию в преддверии Нового года
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Рост цен на алкоголь накануне Нового года в России не ожидается. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян в кулуарах Второго Российского винодельческого форума.
По его словам, рынок должен спокойно отреагировать на повышение спроса в предпраздничные и праздничные дни.
Хачатурян отметил, что в этом году доля импорта алкогольной продукции существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Так, за девять месяцев российские ритейлеры крепкого алкоголя закупили за границей на 69,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а вина – на 21%.