Эксперт заявил, что новостройки в РФ подорожают на 8-10%

Квартиры в российских новостройках подорожают на 8-10% к концу года. Соответствующее заявление сделал эксперт Дмитрий Осянин, его слова передает издание РИА Новости .

Он объяснил, что рост цен будет спровоцирован россиянами собственноручно. По словам Осянина, жители РФ увеличат спрос на льготную ипотеку из-за повышения ключевой ставки Центробанка, что по итогу и скажется на ценах на жилье.

Осянин отметил, что ключевую ставку могут вскоре вновь повысить на одном из заседаний совета директоров ЦБ.

Он также сообщил, что в таких условиях, многие застройщики могут начать привлекать потенциальных покупателей скидками и акциями. Исходя из этого, эксперт ожидает увеличение спроса на жилье по ипотеке под 8% годовых. По его словам, ставки на жилье в новостройках могут подскочить вплоть до 16% после повышения ключевой ставки.

Эксперт также напомнил, что с октября вступят в действие ограничения на ипотеку для застройщиков и банков-партнеров.

Исходя из этого, он ожидает последующее снижение цен на жилье и падение спроса на 20%.