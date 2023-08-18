Эксперт заявил, что новостройки в РФ подорожают на 8-10%
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Квартиры в российских новостройках подорожают на 8-10% к концу года. Соответствующее заявление сделал эксперт Дмитрий Осянин, его слова передает издание РИА Новости.
Он объяснил, что рост цен будет спровоцирован россиянами собственноручно. По словам Осянина, жители РФ увеличат спрос на льготную ипотеку из-за повышения ключевой ставки Центробанка, что по итогу и скажется на ценах на жилье.
Осянин отметил, что ключевую ставку могут вскоре вновь повысить на одном из заседаний совета директоров ЦБ.
Он также сообщил, что в таких условиях, многие застройщики могут начать привлекать потенциальных покупателей скидками и акциями. Исходя из этого, эксперт ожидает увеличение спроса на жилье по ипотеке под 8% годовых. По его словам, ставки на жилье в новостройках могут подскочить вплоть до 16% после повышения ключевой ставки.
Эксперт также напомнил, что с октября вступят в действие ограничения на ипотеку для застройщиков и банков-партнеров.
Исходя из этого, он ожидает последующее снижение цен на жилье и падение спроса на 20%.