Эксперт заявил, что перелет в Турцию подорожает минимум на 50–60 долларов

Турецкий отдых, уже давно переставший ассоциироваться с бюджетной роскошью, готовится к очередному витку подорожания. На этот раз причиной называют эхо ближневосточного конфликта, которое долетело до средиземноморских курортов. Местные отельеры и перевозчики бьют тревогу: рост цен на энергоносители, логистический коллапс и повышение акцизов вынуждают их переписывать ценники. Однако эксперты советуют не спешить винить во всем исключительно политику. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире Общественной Службы Новостей предложил взглянуть на ситуацию шире.

По его словам, отели здесь совсем ни при чем — стоимость проживания зафиксирована, и для тех, кто забронировал туры заранее, она не изменится. Главный удар придется по кошельку туристов в авиакассах. Причина — стремительное подорожание авиакеросина. Из-за перекрытия Ормузского пролива, через который идет львиная доля топливных поставок, цена тонны горючего подскочила на 300 долларов для Турции и на 400 для Египта. Это уже вынудило местных перевозчиков поднять тарифы, и вслед за ними, как предупреждает эксперт, подтянутся и российские авиакомпании. В итоге перелет в одну сторону может потяжелеть минимум на 50–60 долларов.

Он пояснил, что это значит для обычного путешественника. Во-первых, скептицизм в отношении турецких объяснений. Мкртчян иронизирует над попытками турецких коллег списать все на мировые катаклизмы, напоминая, что цены в отелях росли и в прошлые годы без всяких войн. Более того, Турция по-прежнему внимательно следит за российскими курортами, стараясь держать цены чуть ниже сочинских, чтобы сохранить поток гостей. Во-вторых, если рост стоимости керосина продолжится, авиакомпании рискуют потерять часть пассажиров. Однако в ближайшей перспективе итог для туристов неутешителен: дешевых билетов на турецком направлении ждать не стоит, и готовиться к поездке придется с учетом существенно подорожавшей логистики.

