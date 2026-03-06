Россиянам порекомендовали заменить поездки на Ближний Восток отдыхом в Азии

Российские туристы вынуждены корректировать свои планы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как передает портал atvmedia.ru, официально об опасности в регионе предупредило Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

В список из шести «горячих» стран вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия. Российские авиакомпании уже приостановили продажу билетов на этих направлениях до 7 марта.

Туристам, которые планировали поездку на ближайшее время, сейчас предлагают либо полностью отменить тур, либо перенести его на другие даты и выбрать альтернативные страны. Эксперты в сфере туризма рекомендуют обратить внимание на безвизовые направления, которые остаются безопасными и доступными.

В марте 2026 года россияне могут отправиться в страны Азии, Африки, а также на острова Индийского океана — Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и Занзибар. По-прежнему востребованы Таиланд и морские круизы по Средиземноморью, Европе и Азии. Китай также рассматривается как возможная альтернатива привычным Египту и Турции.

Впрочем, чтобы получить яркие впечатления, совсем необязательно лететь за границу или даже на Черноморское побережье. Отличным вариантом для отдыха может стать Северный Кавказ, где туристов ждут горы, уникальная природа и гостеприимство местных жителей.

Ранее сообщалось, что что застрявшие в Иране россияне не могут связаться с родными из-за «Моссада» и проблем с Сетью.