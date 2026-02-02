Эксперт заявил, что российская экономика балансирует на грани спада

Российская экономика в текущем году способна избежать формальной рецессии, но ее состояние остается крайне хрупким. По оценке финансового эксперта Александра Грифа, валовой внутренний продукт страны по итогам года, скорее всего, покажет околонулевой или незначительный положительный рост в районе 1%. Однако такая динамика означает, что экономика фактически балансирует на грани спада, и не исключена техническая рецессия — два квартала подряд с отрицательными показателями. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, основная угроза исходит от целого ряда негативных факторов. Инвестиции сокращаются, потребительский спрос застопорился, а внешние условия продолжают ухудшаться. На доходы от торговли давят низкие цены на нефть и экспортные ограничения. Ситуацию усугубляют вступившие в силу с 2026 года повышенные налоги и сохраняющаяся высокая стоимость кредитов, что лишает частный сектор ресурсов для развития. Фактически рост сейчас поддерживается в основном за счет государственных расходов, в то время как частный бизнес находится в режиме выживания.

Эксперт подчеркнул, что итог года будет полностью зависеть от отсутствия новых внешних шоков. Как подчеркнул эксперт, любой дополнительный удар — будь то дальнейшее падение цен на сырье или ужесточение санкций — легко может перевесить хрупкое равновесие и отправить экономику в спад. В своем рисковом сценарии Банк России уже прогнозирует падение ВВП на 2,5–3,5% к 2026 году в случае неблагоприятного развития событий. Позитивных стимулов, таких как ослабление санкций или приток инвестиций, ждать не приходится, что делает экономическую картину тревожной и нестабильной.

