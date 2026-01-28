Экономист заявил, что угроза дефолта смещается на Запад, а у России есть буфер

Прогнозы о дефолте, периодически всплывающие в экономических обсуждениях, получили неожиданный ответ от независимого эксперта Владимира Левченко. В эфире радио Sputnik он заявил , что для России подобный сценарий исключен как минимум на два десятилетия вперед, и объяснил это простой арифметикой.

По его словам, ключевое отличие российской экономики от многих западных — скромный и хорошо обслуживаемый госдолг. Этот фактор, наряду со способностью экономики справляться с текущими вызовами и ожидаемым снижением процентных ставок, создает прочный буфер. В то время как на Западе, как считает Левченко, проблема запредельной долговой нагрузки выходит на первый план, усугубляясь явлениями стагфляции, когда экономический спад сочетается с ростом цен.

Основные риски, по мнению экономиста, смещаются в сторону ведущих мировых валют. Базовым сценарием на 2026 год он видит не формальный дефолт западных стран, а скрытое обесценивание их обязательств через ускорение инфляции и ослабление доллара. Этот процесс, как отмечает Левченко, уже набирает обороты, о чем свидетельствует, например, падение доллара к швейцарскому франку до исторических минимумов.

Он резюмировал, что в современном мире финансовой нестабильности главной опасностью является не классический дефолт, а тихая эрозия стоимости денег и сбережений. В этой ситуации относительная финансовая скромность и самодостаточность, по его логике, оказываются не слабостью, а стратегическим преимуществом, надежно страхуя страну от самых резких потрясений.

