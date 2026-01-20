Эксперт заявил, что уровень удовлетворенности туристов в Крыму достиг 92%

Крымский полуостров все чаще становится не просто точкой на карте для отпуска, а местом, куда путешественники возвращаются снова и снова. По данным эксперта Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, в 2025 году около 75% всех гостей Крыма уже отдыхали здесь ранее. Эта цифра красноречиво говорит о том, что туристический сектор региона смог преодолеть этап первичного интереса и перейти к формированию устойчивой лояльности. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что такой высокий процент возвращающихся туристов — не случайность, а прямой результат работы над качеством отдыха. Как подчеркивает эксперт, уровень удовлетворенности гостей предоставляемым сервисом достиг 92%, что объясняет небольшое количество жалоб и негативных отзывов. Для туристического бизнеса это важнейший показатель, который гораздо ценнее разовых рекордов по числу прибытий.

По мнению эксперта, постоянный поток проверенных гостей формирует стабильную экономическую основу для развития всего сектора. Это позволяет отелям, ресторанам и экскурсионным бюро увереннее планировать будущее, инвестировать в улучшение инфраструктуры и развивать новые предложения, ориентируясь на предпочтения своей аудитории.

Он резюмировал, что Крым успешно проходит трансформацию от популярного направления для первичного посещения к месту осознанного выбора. Итогом становится формирование надежного туристического сообщества, где высокий процент возврата служит лучшей рекомендацией и гарантией устойчивого развития отрасли в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что за каждый выезд на море потребуется от двух тысяч рублей.