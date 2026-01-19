Отдых станет роскошью: за каждый выезд на море потребует от 2 тысяч рублей

С 1 января 2026 года максимальная ставка туристического сбора в России увеличена с 1% до 2% от стоимости проживания. Сбор взимается с классифицированных средств размещения в 73 субъектах РФ, но фактически включается в конечную цену номера для туриста, сообщает МК.

Согласно Налоговому кодексу, ставка должна ежегодно повышаться, достигнув 5% к 2029 году. Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступает за фиксацию сбора на текущем уровне в 2%, называя его предельно допустимым. По оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, при средней стоимости поездки в 45 тысяч рублей надбавка для туриста выросла с 450 до 900 рублей.

В 2025 году общие поступления от налога составили 5,6 млрд рублей. Лидерами по сборам стали Санкт-Петербург, Алтайский и Краснодарский края. Некоторые регионы, включая Крым и Севастополь, от введения сбора отказались, что может усилить их конкурентоспособность.

Аналитики отмечают, что дальнейшее повышение ставки до запланированных 5% может привести к подорожанию отдыха на 2250 рублей с человека при аналогичном среднем чеке. Это, на фоне общего замедления потребительского спроса в отрасли, способно вызвать отток туристов в регионы без сбора или в нелегальный сектор аренды, а также сократить налоговые поступления от смежного бизнеса.

