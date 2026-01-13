Эксперт заявила, что 64% работодателей в России испытывают дефицит IT-специалистов

Российский IT-рынок продолжает сталкиваться с серьезным кадровым кризисом. По данным на 2025 год, 64% работодателей испытывают нехватку специалистов, причем для 16% компаний этот дефицит носит острый характер. Как отмечает в беседе с радио Sputnik продукт-менеджер Анастасия Котова, проблема заключается не только в количестве, но и в качестве: почти 40% организаций сталкиваются с тем, что большинство соискателей не обладают актуальным практическим опытом, требуемым на современном рынке.

По ее словам, этот качественный разрыв заставляет бизнес искать альтернативные пути для развития. В условиях, когда спрос на программное обеспечение растет, а пул опытных возрастных разработчиков ограничен, на первый план выходят инструменты, снижающие зависимость от узких специалистов. Одним из таких решений становится вайбкодинг — использование искусственного интеллекта для генерации программного кода по текстовому описанию задачи. Эта технология позволяет быстро и с меньшими затратами создавать прототипы, интерфейсы и внутренние инструменты, что критически важно для команд с ограниченными ресурсами.

Эксперт добавила, что внедрение вайбкодинга ведет к перераспределению ролей внутри команд. Продакт-менеджеры и аналитики получают возможность самостоятельно реализовывать простые UI-решения, не отвлекая разработчиков. Это высвобождает время высококвалифицированных инженеров для решения более сложных задач: работы с серверной логикой, обеспечения безопасности и интеграции систем. Таким образом, технология выступает не заменой, а усилением для специалистов.

По ее мнению, итогом указанного тренда может стать формирование к 2027 году новой гибридной модели разработки «ИИ + человеческая экспертиза». Она позволит компаниям оптимизировать ресурсы, ускорить вывод продуктов на рынок и, что важнее, сфокусировать дефицитные кадры на стратегически важных направлениях, смягчая последствия затяжного кадрового кризиса.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко предложил вернуть льготы IT-специалистам для их удержания.