Клименко предложил вернуть льготы IT-специалистам для их удержания

Эксперты все чаще обращают внимание на тревожную тенденцию — продолжающийся отток IT-специалистов из России, который усугубляет и без того острый дефицит кадров в ключевой для экономики сфере. По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, ситуация требует не общих мер, а точечных и прагматичных решений, способных убедить программистов остаться. Об этом сообщает радио Sputnik.

Клименко отмечает, что большинство программистов по своему складу аполитичны и сосредоточены на профессиональной среде. Поэтому главными аргументами для их удержания должны стать не абстрактные лозунги, а конкретные жизненные гарантии. В первую очередь, это возвращение двух когда-то действовавших привилегий: льготной ставки по ипотеке и освобождения от частичной мобилизации. Эти меры напрямую влияют на чувство защищенности и долгосрочные планы, что особенно ценно для этой категории работников.

При этом эксперт предлагает не распылять ресурсы, а применить избирательный подход. Государству стоит поддержать не весь IT-сектор поголовно, а выбрать стратегически важные компании, чья работа критична для технологического суверенитета и системной безопасности. Речь идет об одном-двух десятках предприятий, чьи специалисты и должны получить целевые льготы. Такой подход позволит сконцентрировать усилия и средства на действительно приоритетных направлениях, не включая в список, к примеру, банковский сектор.

По его мнению, итогом подобной избирательной политики может стать создание стабильных «островков» для ключевых специалистов. Это не решит проблему глобально, но позволит сохранить костяк критически важных команд, обеспечив непрерывность разработок в стратегических отраслях. Подход Клименко сводится к простой формуле: вместо попыток угнаться за всеми, стоит надежно удержать тех, без кого действительно нельзя обойтись, предоставив им понятные и весомые привилегии.

