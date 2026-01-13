Эксперт заявила, что в 2026 году на рынке труда вырастет спрос на рабочих, а офисные специалисты потеряют в зарплатах

Российский рынок труда в наступающем году готовится к новому переделу, где традиционные офисные профессии теряют былой приоритет. По прогнозу владельца рекрутингового агентства Виктории Никольской, главным трендом станет углубляющийся разрыв между кадровым избытком в одних сферах и острым дефицитом в других. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что наиболее заметный перекос наблюдается в пользу промышленности, производства и логистики. Именно здесь, а также среди высококвалифицированных рабочих профессий, спрос на специалистов остается стабильно высоким. В то же время на рынке офисных сотрудников и даже в некогда «горячем» IT-секторе ситуация обратная — предложение значительно превышает количество вакансий, что усиливает конкуренцию и снижает переговорную силу соискателей.

По мнению эксперта, такая диспропорция напрямую ударит по карману большинства работников. Как отмечает эксперт, для офисных специалистов в 2026 году заметного роста зарплат ждать не стоит — их доходы, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Исключением станут лишь узкие профессионалы с уникальным опытом в дефицитных отраслях, где сохраняется реальная нехватка кадров.

Она резюмировала, что итогом развития рынка станет его выраженная поляризация. Экономическая реальность будет поощрять движение квалифицированных кадров в реальный сектор, в то время как представители «белых воротничков» столкнутся с заморозкой доходов и необходимостью постоянно подтверждать свою ценность в условиях высокой конкуренции.

