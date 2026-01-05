Профориентация в тренде: в Нижегородской области услугами центра занятости воспользовались десятки тысяч жителей

В Нижегородской области все больше людей задумываются о своем профессиональном будущем не интуитивно, а с помощью государства. По данным регионального кадрового центра «Работа России», в 2025 году свыше 30,7 тыс. нижегородцев прошли профориентационное тестирование — это на полторы тысячи человек больше, чем годом ранее. Рост цифры показывает, что услуга перестала быть уделом только выпускников, превратившись в рабочий инструмент для граждан самого разного возраста. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Идея профориентации сегодня — это далеко не просто тест на профпригодность. Это комплексная работа карьерных консультантов, которые помогают человеку сопоставить его личные склонности и сильные стороны с реальными запросами рынка. Особенно активно этой возможностью пользуется молодежь от 14 до 35 лет, но и люди старше 50 лет, желающие сменить поле деятельности или вернуться на работу после перерыва, составляют заметную аудиторию. Результаты говорят сами за себя: благодаря тестированию нижегородцы находили работу в школах и больницах, в органах власти, в сельском хозяйстве и ЖКХ, становясь учителями, водителями, бухгалтерами или фельдшерами скорой помощи.

Последствия такого системного подхода выходят за рамки личных успехов. Увеличение числа людей, которые осознанно выбирают профессию и успешно трудоустраиваются, напрямую влияет на сбалансированность регионального рынка труда. Работодатели получают мотивированных сотрудников, а экономика — необходимые кадры в социально значимых отраслях. Эта работа ведется не только в офисах службы занятости, но и онлайн — на портале «Работа России» можно самостоятельно изучить профессии и пройти тесты.

Таким образом, наблюдается формирование новой культуры занятости, где решение о карьере принимается не под давлением обстоятельств, а на основе анализа. Эта практика полностью вписывается в логику нового национального проекта «Кадры», который призван готовить специалистов под конкретные запросы экономики. Таким образом, профориентация превращается из разовой услуги в долгосрочную инвестицию в человеческий капитал всего региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область трудоустроила на 50% больше людей через специализированные ярмарки.