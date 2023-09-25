Эксперт Жарский: Грузия и Турция могут пострадать от запрета РФ на экспорт топлива

Именно этим двум странам, а вдобавок еще и Бразилии, будет сложнее всего заместить российские поставки нефтепродуктов.

Грузия до 21 сентября, когда вступил в силу запрет в России, приобретала у нее более 80% переработанных продуктов нефти. Об этом напомнил Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta, в своем интервью РБК. Турции будет немного проще. Она нарастила приобретение у РФ дизельного топлива только в последний год. При этом у Анкары есть и свои нефтепродукты, просто собственные она предпочитает пускать на экспорт. Теперь ей придется пересмотреть эту схему.

Другие страны смогут заменить российские нефтепродукты относительно быстро. Но мировая обстановка на рынке будет влиять и на них. Топливо будет неизменно дорожать, поскольку его мировое предложение снизилось.