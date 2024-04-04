Эксперт Зварич предупредил россиян о грядущем снижении ставок по банковским вкладам

Уже в скором будущем Центробанк может заявить о смягчении своей финансовой политики. Еще до этого момента проценты по краткосрочным вкладам в банках могут упасть. Предупреждение о грядущих изменениях по ставкам у вкладов сделал финансовый аналитик Богдан Зварич. Его точку зрения привело агентство «Прайм» .

По его мнению, Центробанк не будет вечно держать высокой свою ставку. Она неминуемо опустится. После этого все банки заметно снизят проценты по своим вкладам. Некоторые из них начнут это делать даже до официального шага Банка России. Они, как только услышат сигнал о готовности к такому действию, заранее опустят ставки.

В первую очередь это будет касаться краткосрочных депозитов. Поэтому имеет смысл уже сейчас вложить свои деньги на вклады под пока еще высокий процент. Но, по мнению Зварича, еще некоторое время можно будет находить довольно интересные предложения о размещении денег на 3 либо 6 месяцев.

Ранее доктор Наталья Проданова пообещала, что вклады в банки останутся самым надежным средством сбережения средств на протяжении всего апреля.