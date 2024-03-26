«Предпосылки девальвации»: что будет с долларом и рублем в апреле
Экономист Проданова: в апреле вклады останутся самым надежным вложением
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Курс доллара в апреле будет стабильным, однако вклады по-прежнему останутся наиболее надежным способом для инвестирования средств. Об этом рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
В последнюю неделю марта-начало апреля курс национальной валюты будет с большей долей вероятности оставаться достаточно стабильным, уточнила эксперт.
«Доллар будет в пределах 92-93,5 рубля, евро — в коридоре 100-102 рублей, юань — в диапазоне 12,8-13,5 рубля. В поддержку российского рубля играют как достаточно высокая ключевая ставка ЦБ, которая на прошлом заседании совета директоров банка осталась неизменной, так и приближение налогового периода. Как мы знаем, пик налоговых платежей придется на 28 марта», — рассказала Проданова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Более того, существует и большая вероятность продления требования для экспортеров по обязательной продаже валютной выручки, ведь в обратном случае сокращение предложения валюты на рынке может существенно ослабить курс национальной валюты.
«Вместе с тем, предпосылки для девальвации рубля все еще достаточно велики. Санкционное давление и сложная геополитическая обстановка в стране не исключают такого исхода в ближайшие месяцы. Для консервативных инвесторов лучшим способом сохранения и преумножения капитала остаются вклады, как наиболее простые и понятные финансовые инструменты», — отметила экономист.
Ранее экономист спрогнозировал укрепление рубля на последнюю неделю марта.