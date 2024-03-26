«Предпосылки девальвации»: что будет с долларом и рублем в апреле

«Вместе с тем, предпосылки для девальвации рубля все еще достаточно велики. Санкционное давление и сложная геополитическая обстановка в стране не исключают такого исхода в ближайшие месяцы. Для консервативных инвесторов лучшим способом сохранения и преумножения капитала остаются вклады, как наиболее простые и понятные финансовые инструменты», — отметила экономист.