Эксперты назвали самые востребованные товары из Китая

Электроника, автозапчасти и бытовая техника стали самыми востребованными категориями товаров, поступающих из Китая в Россию. К таким выводам пришли аналитики крупных логистических компаний: «Деловые Линии», федеральная транспортно‑логистическая компания «Байт Транзит» и международная логистическая компания Shuttle Logistic. Об этом они рассказали « Газете.Ru ».

По данным специалистов, в общем объеме перевозок из КНР лидирующие позиции занимают смартфоны, планшеты, зарядные устройства и кабельная продукция, а также бытовая техника — от кухонных приборов до крупной домашней электроники. Существенную долю также формируют автозапчасти и аксессуары для автомобилей.

Отдельно отмечается значительная роль онлайн-торговли: на заказы, связанные с маркетплейсами, приходится до 35–40% всех поставок. В эту категорию входят товары повседневного спроса — от недорогой электроники и одежды до предметов интерьера и товаров для дома. Для таких грузов характерны регулярные мелкие партии, ускоренная консолидация, строгие требования к упаковке и маркировке, а также жесткие сроки доставки к распродажам.

Аналитики транспортных компаний также фиксируют устойчивый спрос на промышленное оборудование и комплектующие. В перечень наиболее часто перевозимых позиций входят детали для производств, электрооборудование, микросхемы, лабораторные приборы, а также лакокрасочные материалы и технические компоненты.

Отдельные логистические операторы уточняют, что значительную часть грузопотока занимает техника для бизнеса, включая телекоммуникационное и офисное оборудование. Также в структуре поставок присутствуют одежда, детские товары и продукция для домашнего использования.

По оценкам специалистов, в последние годы особенно заметно выросли поставки электроники, «умных» устройств, автозапчастей и оборудования для малого бизнеса. В ряде сегментов рост достигает десятков процентов. В то же время отмечается снижение импорта части текстильной продукции премиум-класса и отдельных категорий промышленного оборудования на фоне перестройки логистических цепочек.

