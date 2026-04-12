Аналог Telegram заподозрили в слежке за пользователями после удаления из App Store

Сторонний клиент Telegram под названием Telega попал в эпицентр скандала. Компания Cloudflare классифицировала его домены как потенциально связанные со шпионским программным обеспечением. Это произошло почти одновременно с удалением приложения из App Store. О ситуации сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Код Дурова».

Речь идет о доменах telega.me и api.telega.info, которые обеспечивают работу приложения. По мнению специалистов, присвоение такой метки могло запустить цепочку ограничительных мер со стороны инфраструктурных провайдеров, включая автоматические механизмы реагирования на потенциальные угрозы.

Ключевым фактором в развитии событий стал отзыв TLS-сертификата международным удостоверяющим центром GlobalSign. Этот сертификат обеспечивал защищенное соединение по протоколу HTTPS и являлся обязательным условием для присутствия приложения в официальных цифровых магазинах. Предполагается, что именно сочетание отсутствия действующего сертификата и маркировки со стороны Cloudflare привело к удалению клиента из App Store. При этом в Google Play приложение по-прежнему доступно.

Сами разработчики назвали удаление временным и объяснили его иначе — большим количеством негативных отзывов из-за введения списка ожидания. Такую систему пришлось запустить из-за резкого наплыва новых пользователей.

Стоит отметить, что проект Telega и раньше привлекал внимание экспертов в связи с подозрениями на использование схемы MITM-перехвата трафика, что также могло повлиять на оценку его безопасности.

