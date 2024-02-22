Эксперты: новые санкции Южной Кореи не скажутся на российском авторынке

Санкции Южной Кореи на экспорт автомобилей в РФ не повлияет на отечественный рынок машин, так как российские дилеры уже почти целиком перестали поставлять корейские авто. Соответствующее заявление сделал представитель автопортала «Дром» в беседе с информационным агентством РИА Новости .

В конце прошлого года корейский Минпромторг заявил, что страна пополнит список подсанкционных товаров для РФ и РБ, расширив его практически до 1200 позиций. Тогда же в нем оказались автомобили с объемом двигателя более 2 литров. Список начал действовать в начале этого года.

Тем не менее данные санкции не вызовут сильных изменений на рынке РФ, заявил эксперт. Он объяснил, что в прошлом году импорт корейских машин в РФ составил менее 11 000 единиц, и почти 8 000 из них были оснащены двигателем более 2-х литров.

В то же время, импорт таких машин упал практически полностью еще до того, как появилась информация о новых ограничениях от Южной Кореи, подчеркнул представитель. Он указал на то, что дилеры в РФ, даже используя параллельный импорт, почти полностью отказались от южнокорейских машин.