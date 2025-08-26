Эксперты оценили предложение Миронова о ежеквартальной индексации зарплат

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о необходимости срочного пересмотра подходов к индексации заработных плат в России. По его данным, около трети работающих граждан получают менее 60 тыс. рублей в месяц — суммы, которую политик считает минимально необходимой для покрытия базовых потребностей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Миронов предложил сделать индексацию обязательной для всех работодателей — как государственных, так и частных — и проводить ее не реже раза в квартал. С соответствующей инициативой он уже обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. Парламентарий убежден, что ежегодного пересмотра зарплат недостаточно, особенно на фоне инфляции, которая часто «съедает» даже официально проиндексированные доходы.

Однако реализация такого предложения вызывает серьезные вопросы экономического характера. Частный бизнес, особенно малый и средний, может не располагать ресурсами для столь частого повышения фонда оплаты труда. Даже государственный сектор сегодня работает в условиях дефицитного бюджета, что ограничивает возможности масштабных расходов на зарплаты.

Кроме того, регулярное наращивание доходов населения без укрепления производства и контроля над ценами может привести к обратному эффекту — раскручиванию инфляционной спирали. Пример послевоенной Германии показывает, что бессистемная денежная эмиссия и индексация в отрыве от реальной экономики ведут к дальнейшему обесцениванию денег и росту социальной напряженности.

Таким образом, хотя проблема низких доходов значительной части населения остается актуальной, предложение о квартальной индексации выглядит скорее как популистский шаг, чем продуманная экономическая стратегия. Для реального улучшения ситуации требуется комплексный подход, включающий стимулирование производства, контроль над тарифами и поддержку наиболее уязвимых категорий граждан.

Ранее сообщалось, что работодателей обяжут поднимать оклады четыре раза в год.