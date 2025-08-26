Работодателей обяжут поднимать оклады четыре раза в год

В Госдуме выступили с инициативой о введении для всех работодателей — как государственных, так и коммерческих — обязанности проводить индексацию заработных плат каждый квартал.

Размер повышения предлагают напрямую увязывать с официально зарегистрированным уровнем инфляции. Данное предложение, подразумевающее поправки в Трудовой кодекс РФ, уже направлено на рассмотрение председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, регулярная индексация должна стать повсеместной и обязательной практикой для всех категорий работодателей: от органов государственной власти и муниципальных учреждений до частных компаний. Пересмотр уровня доходов сотрудников должен осуществляться в соответствии с инфляционными показателями истекшего квартала.

В обосновании инициативы указывается, что сейчас повышение оплаты труда в основном происходит один раз в год и зачастую лишь в бюджетных организациях. При этом размер такой индексации не всегда успевает за реальным ростом стоимости жизни. Приводятся данные, согласно которым порядка 15% трудящихся получают ежемесячно от 22,4 до 40 тысяч рублей, а еще 20% — от 40 до 60 тысяч рублей.

С учетом современных трат на продукты питания, лекарства и проезд авторы инициативы также считают необходимым установить минимальный порог оплаты труда на отметке не менее 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что часть жителей РФ с 1 сентября станут получать зарплату по-новому.