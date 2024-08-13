Эксперты оценили прибыль Leroy Merlin в России

Согласно результатам исследования, в 2023 году бизнес в России принес компании 6,7 млрд долларов, что составляет порядка 20% от консолидированного дохода. При этом чистая прибыль от российского сегмента составила 287,4 млн евро при общей прибыли в 1,14 млрд евро.

До конца 2023 года в России работало 114 магазинов DIY-ретейлера, в которых было трудоустроено порядка 43 тыс. человек. С начала 2024 года торговые точки были переданы локальному менеджменту без ущерба для компании. Кроме того, в апреле стало известно о продаже складских площадей.

Российский сегмент бизнеса решил провести ребрендинг, и до конца года названия магазинов сменят на «Лемана Про». Вместе с этим поменяются дизайн-код и форма сотрудников.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало лидером ЦФО по объемам производства кваса.