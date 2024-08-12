Подмосковье стало лидером в ЦФО по производству кваса

Подмосковье является одним из лидеров в стране по производству кваса, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За первые шесть месяцев этого года в регионе было произведено свыше 23 360 литров этого напитка.

Этот показатель составляет более четырнадцати с половиной процентов от общего объема кваса, который был произведен за указанный период в ЦФО, а также 4,3% от общего объема этого напитка, произведенного в стране.

Таким образом, по производству кваса Подмосковье является лидером в ЦФО. По стране регион занимает третье место.