Эксперты подсчитали потери в доходах Украины из-за сокращения экспорта зерна

За сентябрь Украина сократила экспорт зерна на мировой рынок более чем в 2 раза в годовом выражении. В результате этого, украинские доходы в данной области почти втрое – в 2,8 раза. Об этом сообщило издание РИА Новости на основе информации из Минсельхоза Украины и таможни.

Недавно издание считало, что в июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя из Украины упали на 38% в соотношении с июнем, а в августе – на 40%.

Сообщается, что тенденция сохранилась и в сентябре. Поставки из Украины снизились еще на 10% и составили только 2 миллиона тонн. Уточняется, что в годовом выражении это на 2,3 раза меньше. Одновременно с этим сократилась и стоимость экспорта. Согласно данным агентства, она упала на 13%.

Сообщается также, что основная доля снижения поставок пришлась на порты, отгрузка в которых уменьшилась на 14%. Вывоз продовольствий через паромы и фуры также уменьшился, в 2,4 и 1,5 раза соответственно.

Отмечается, что экспорт вырос лишь через железные дороги, где он увеличился на 14%.

По подсчетам издания, основным украинским зерном для экспорта и продажи стала пшеница, поставки которой составили более миллиона тонн (1,3 млн). Подчеркивается, что продажи кукурузы и ячменя, в то же время, продолжают падать. Данные виды Украина продает по 628 и 120 тысяч тонн соответственно.