Эксперты РАН перечислили лидирующие и отстающие отрасли отечественной экономики

По данным экспертов Института экономики РАН, в 2023 году рост промышленного производства маловероятен, скорее всего, его падение составит почти 1%. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что роста можно ожидать только в следующем году, и то показатель обещает быть небольшим – 1,7%.

Отмечается, что в 2024 году падение роста в сфере добычи полезных ископаемых составит -0,6-1%, несмотря на то что сегодня в структуре ВВП они являются лидирующими.

Эксперты добавили, что не следует ждать роста и в сфере газодобычи, производства бумаги, производства электрооборудования, автомашин.

При этом ученые подчеркивают, что российской экономике удалось избежать коллапса и найти дополнительные возможности и резервы.