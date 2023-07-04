Эксперты рассказали о последствиях для Европы массовых закупок российского газа Китаем

В то время когда Европа с напряжением ждет холодной зимы, КНР в большом объеме наращивает закупки газа. По мнению экспертов, для европейцев это плохо, поскольку проблемы со снабжением энергоносителями в этом году у них усилятся. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что в прошлый сезон Старому Свету удалось справиться с недостатком российского голубого топлива за счет теплой зимы и сильной экономии. Однако Пекин в ближайшее время может стать крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа.

Добавляется, что также дополнительные контракты на поставку газа планируют подписать и Дели. Тем не менее Поднебесная заключает контракты намного быстрее, что в дальнейшем приведет к росту стоимости голубого топлива, который весьма ударит по Европе, не способной обуздать даже нынешнюю инфляцию.