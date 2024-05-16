Эксперты рассказали о способах госрегулирования рынка отечественных маркетплейсов

Работа маркетплейсов в нашей стране вызывает все больше вопросов как со стороны покупателей, селлеров и владельцев ПВЗ, так и со стороны регуляторов. Крупные торговые площадки стали фактически монополистами, диктующими свои условия всем участникам рынка. По мнению экспертов, данный вопрос требует серьезной и глубокой проработки, так как мягкий подход ситуацию весьма не поменяет, а масштабы отрасли и темпы ее роста сопоставимы со значимостью ее проблем, поэтому предстоящее регулирование своевременно. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Отмечается, что на сегодняшний день в указанной отрасли задействовано от трех до пяти миллионов человек и еще треть страны пользуется услугами маркетплейсов, а на этом рынке продолжают действовать правила Дикого Запада.

По мнению эксперта в разработке маркетплейсов и крупных интернет-магазинов на российском и международных рынках Алексея Никонова, государство поздно взялось за регулирование маркетплейсов, поскольку рынок онлайн-торговли уже сформировался без надзора, по собственным правилам.

Председатель совета директоров сети магазинов «Леонардо» Борис Кац считает, что маркетплейсы, по сути, не отличаются от классического ритейла. Тем не менее торговые площадки используют лазейки в законодательстве, нанимая самозанятых на склады, дробя выручку с помощью ПВЗ и прочее. В действительности маркетплейсы должны нести с продавцами солидарную ответственность за контрафакт, нарушения авторских прав и т.д., также поставщики онлайн-площадок должны платить налоги на уровне России, чтобы у ФНС было больше инструментов контроля.

По словам сопредседателя Союза потребителей России Алексея Койтова, число судебных споров, связанных с маркетплейсами, увеличивается несоразмерно с самим рынком электронной коммерции.

Эксперты сходятся во мнении, что нужны «грамотные и глубокие» механизмы, которые позволяют быстро реагировать на новые вызовы, возникающие неожиданно, так как отрасль бурно развивается и изменения происходят весьма быстро.