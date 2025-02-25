Эксперты РЭО договорились обменяться опытом в сфере ТКО в Мьянме

В ходе официального визита в столицу Мьянмы, Нейпьидо, делегация Российского экологического оператора (РЭО) во главе с Министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым приняла участие в обсуждении вопросов сотрудничества в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках заседания Российско-Мьянманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию, прошедшего 23 февраля, стороны достигли соглашения об обмене знаниями и технологиями в области управления ТКО и принципов циклической экономики.

Генеральный директор РЭО, Денис Буцаев, отметил, что российские специалисты провели встречи с представителями профильных ведомств и организаций Мьянмы, где обсуждались возможности применения российских технологий и оборудования при создании объектов по переработке отходов, а также передача опыта РЭО в области планирования, администрирования, строительства и управления соответствующей инфраструктурой.

Максим Решетников подчеркнул, что Мьянма является давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в последние годы наблюдается активизация двустороннего сотрудничества с переходом к реализации конкретных проектов и достижением значимых результатов.

Деловая программа визита включала 5-е заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, бизнес-форум и серию двусторонних переговоров. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области экономики замкнутого цикла и управления отходами.

РЭО и мьянманская сторона выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и обмене опытом в таких направлениях, как совершенствование нормативно-правовой базы, создание института расширенной ответственности производителей (РОП), экологический мониторинг и выбор оптимальных технологических решений.

В июле предыдущего года РЭО организовал ознакомительную поездку послов стран АСЕАН на современный комплекс по переработке отходов в Московской области. Тогда Посол Мьянмы в России, господин Тит Линн Оун, подтвердил готовность Мьянмы к консультациям на высоком уровне по вопросам создания национальной системы обращения с отходами.

РЭО выражает уверенность в укреплении двусторонних связей с Мьянмой и расширении сотрудничества с другими государствами-членами АСЕАН.