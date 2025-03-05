Эксперты спрогнозировали открытие первых в РФ магазинов западных брендов в 2025 году

В 2025 году на российском рынке могут появиться более 20 иностранных брендов, говорится в отчете аналитической компании Nikoliers, на который ссылается РИА Новости. Общее количество новых брендов, ожидаемых на рынке, составит 47, включая 22 иностранных.

Эксперты отметили, что в 2024 году на российский рынок вышли 33 отечественных бренда. В прошлом году рынок также пополнился 30 иностранными игроками.

Однако, отмечают аналитики, появление зарубежных компаний на рынке России будет небыстрым. Основными факторами такого замедления стали низкий уровень вакансий и дефицит качественных торговых площадей.

Ожидается, что в 2025 году ведущими станут бренды категории фэшн, а также спортивные товары и услуги общественного питания. Эксперты добавили, что освобождение неэффективных площадей в торговых центрах может привести к легкой корректировке количества вакантных мест, создавая дополнительные возможности для новых арендаторов.

Ранее стало известно, что сеть американских кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России.