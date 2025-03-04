Сеть американских кофеен Starbucks собралась вернуться в Россию

Информационный канал сообщает о том, что заявка на регистрацию американского бренда Starbuks с мая 2024 года находилась на рассмотрении в Роспатенте. Два года назад компания заявила об уходе с рынка в России, а после этого она была выкуплена рэпером Тимати и ресторатором Антоном Пинским. После этого был проведен ребрендинг и сеть кофеен получила название Stars Coffe.

Starbuks основали в Сиэтле в 1971 году. По сведениям на сентябрь 2020 года, сеть состояла из более чем 32 тыс. торговых точек, находящихся в 75 государствах мира. Как следует из открытых источников, в 2022 году оборот компании составил $32,3 млрд.

Ранее стало известно, что шведский ретейлер одежды H&M закончил процесс ликвидации юридического лица в России, который продолжался с лета 2024 года.