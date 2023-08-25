Эксперты: украинский кризис обнажил структурные проблемы экономики Германии

Немецкие экономисты считают, что экономика ФРГ находится в кризисе из-за структурных проблем, которые копились годами, а кризис на Украине лишь обнажил имевшиеся слабости.

«Наша страна больше не является двигателем роста, а является тормозной колодкой», – агентству DPA президент Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан.

Он отметил, что фундаментальными проблемами немецкой экономики являются высокие цены на энергоносители, нехватка квалифицированных рабочих и недостатки инфраструктуры.

Директор института экономики Михаэль Хюнтер добавил к проблемам высокие корпоративные налоги и бюрократизированный госаппарат.

По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ВВП Германии не вырастет, а в последующие три года будет расти незначительно – на 1-2%.