Эксперты: вторичное жилье в РФ продолжит дешеветь из-за ставок по ипотеке

Высокие ставки по ипотечным кредитам могут стать причиной для удешевления вторичного жилья в РФ. Соответствующее заявление сделали эксперты в беседе с изданием «Парламентская газета» .

Как отметила глава Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова, в данный момент на отечественном рынке вторичного жилья формируется благоприятная ситуация для всех желающих его приобрести. Она подчеркнула, что сейчас цены стали намного ниже, чем стоимость квартир в новостройках. Исходя из этого, она посоветовала заниматься поиском вариантов уже сейчас и заключать сделку.

Зырянова указала на то, что подобная ситуация не будет длиться вечно. Она подчеркнула, что когда российский Центробанк добьется своих целей, учетная ставка начнет снижаться и цены на вторичную недвижимость вырастут снова.

Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 16 февраля. Сообщается, что рыночные аналитики ожидают паузы в цикле повышений.