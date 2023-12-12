Эксперты выявили, насколько подорожали ювелирные украшения в стране

Стоимость ювелирных украшений в стране увеличилась на 30% за последний год. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование российской сети «585*Золотой».

В исследовании сообщается, что по состоянию на декабрь текущего года, средняя цена на изделия выросла на 30% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Представители сети рассказали, что стоимость 1 грамма золота поднялась на 16% за последний год. Средняя цена на такие украшения выросла почти на 18%, в то время, как некоторые категории выросли в цене на 26%, заявили в сети. Как сообщили аналитики, до данного скачка цен, в сентябре динамика цены за грамм драгоценного металла в этом году составляла 5%, а рост среднего чека на золотые изделия – почти 9%.

Они также заявили, что стоимость золотых изделий продолжит расти и в течение следующего года. Объясняется это тем, что в продаже появятся украшения из золота, закупленного на пике биржи, который был прошедшей осенью.

Специалисты предрекают, что в 2024 году более популярными станут изделия с натуральными камнями, стоимость которых возросла, в среднем, на 6%. Не потеряют популярность и обручальные кольца из золота, чей спрос, по словам аналитиков, независим от трендов.