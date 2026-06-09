Эксперты заявили об исчерпании потенциала роста цен на вторичное жилье в России

По итогам мая стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир выросла в среднем всего на 0,2 процента. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Мир квартир», потенциал повышения цен на вторичку практически иссяк.

Средняя цена метра по всем российским городам сейчас составляет 131,7 тысячи рублей. Рост зафиксирован в 44 городах из 70 исследуемых, снижение — в 23 городах, еще в трех ценник не изменился. Лидерами по подорожанию стали Томск (плюс 2,4 процента), Московская область (плюс 1,8), Владивосток (плюс 1,7), Пенза (плюс 1,4) и Астрахань (плюс 1,3). Сильнее всего цены упали в Кирове (минус 1,1 процента), Краснодаре (минус 1), Чебоксарах (минус 0,9), Грозном и Якутске (минус 0,8). В Москве квадрат остался на прежнем уровне — 426,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге вырос на 0,4 процента, до 258,1 тысячи.

Эксперты отмечают, что рынок замер. Покупатели снизили активность в ожидании более доступной ипотеки, ставки по которой могут снизиться к концу 2026 года. Кроме того, сказалось наступление летнего сезона, когда россияне традиционно откладывают крупные приобретения.